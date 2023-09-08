В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с

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В Свердловской области 1 июля ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Свердловской области 1 июля ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Соответствующее ...

В Свердловской области 19 июня ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области 19 июня ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Соответствующее ...

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...

В Свердловской области 18 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На территории Свердловской области 18 февраля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ...