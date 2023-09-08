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В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Уральском УГМС прогнозировали похолодание в регионе в ночь на 18 октября, а также дождь с мокрым снегом и ветер с порывами до 14 м/с.
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