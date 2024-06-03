Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 15 м/с на Среднем Урале 26 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Местами на территории Свердловской области 3 июня 2024 года ожидаются сильный дождь и ...08.05.2024 На Среднем Урале 9 мая ожидаются сильный дождь и ветер до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Синоптики прогнозируют 9 мая 2024 года в Свердловской области порывы ветра до 22 м/с и ...17.10.2023 В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...07.08.2023 В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. ...14.04.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...