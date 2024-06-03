Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 15 м/с на Среднем Урале 26 июня

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В некоторых районах Свердловской области 26 июня ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный дождь. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.



Спасатели рекомендуют в ветреную погоду особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить.



Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участи дороги, а припарковаться на обочине и переждать ливень. Если вода начнет стремительно прибывать, лучше оставить машину и перейти на возвышенность.