Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 17 м/с на Среднем Урале 3 июня

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Синоптики прогнозируют 9 мая 2024 года в Свердловской области порывы ветра до 22 м/с и ...14.03.2024 Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...13.07.2023 На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По данным синоптиков, 14 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. ...19.08.2020 МЧС вновь предупредило о вероятности ливней в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. В четверг, 20 августа, на территории Свердловской области местами ожидаются сильные ...