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Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 17 м/с на Среднем Урале 3 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Местами на территории Свердловской области 3 июня 2024 года ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Об этом пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с. В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участи дороги, а припарковаться на обочине и переждать ливень. Если вода начнет стремительно прибывать, лучше оставить машину и перейти на возвышенность.
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