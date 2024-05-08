Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 17 м/с на Среднем Урале 3 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Местами на территории Свердловской области 3 июня 2024 года ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Об этом пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«По данным синоптиков 3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с. В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.



Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участи дороги, а припарковаться на обочине и переждать ливень. Если вода начнет стремительно прибывать, лучше оставить машину и перейти на возвышенность.