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На Среднем Урале 29 июня ожидаются сильные ливни и ветер до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Синоптики прогнозируют 29 июня 2024 года в Свердловской области ветер порывами до 20 м/с и сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Владельцам частных домов спасатели рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
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