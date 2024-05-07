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На Среднем Урале 9 мая ожидаются сильный дождь и ветер до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Синоптики прогнозируют 9 мая 2024 года в Свердловской области порывы ветра до 22 м/с и сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. Владельцам частных домов спасатели рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

В целом с 9 по 12 мая ожидается на Среднем Урале дождливая прохладная погода. После оттепели 8 мая в ночь на четверг температура воздуха будет опускаться местами до нуля градусов. В последние дни недели — до минус 3 градусов.
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