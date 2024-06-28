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Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 15 м/с на Среднем Урале 12 июля

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В некоторых районах Свердловской области 12 июля ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный дождь. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — отметила пресс-служба ведомства, напомнив, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участи дороги, а припарковаться на обочине и переждать ливень. Если вода начнет стремительно прибывать, лучше оставить машину и перейти на возвышенность.
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