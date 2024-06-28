Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 15 м/с на Среднем Урале 12 июля

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Синоптики прогнозируют 29 июня 2024 года в Свердловской области ветер порывами до 20 ...25.06.2024 Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 15 м/с на Среднем Урале 26 июня
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В некоторых районах Свердловской области 26 июня ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и ...03.06.2024 Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре до 17 м/с на Среднем Урале 3 июня
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Местами на территории Свердловской области 3 июня 2024 года ожидаются сильный дождь и ...08.05.2024 На Среднем Урале 9 мая ожидаются сильный дождь и ветер до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Синоптики прогнозируют 9 мая 2024 года в Свердловской области порывы ветра до 22 м/с и ...14.04.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...