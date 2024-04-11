УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

В Свердловской области в праздничные дни будет холодно и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области с 9 по 12 мая ожидается дождливая прохладная погода. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское УГМС».

Так, после оттепели 8 мая в ночь на четверг температура воздуха будет опускаться местами до нуля градусов. В последние дни недели — до минус 3 градусов. В дневное время с 9 по 12 мая воздух будет прогреваться до 13 градусов. Также ожидаются облачность и осадки: днем в виде дождя, ночью — мокрого снега. Ветер прогнозируют западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Напомним, что в среду, 8 мая, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе будет подниматься до 21 градуса выше нуля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...

08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...

04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...

28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...

18.03.2024 В Свердловской области в первой половине недели температура днем будет подниматься до 9 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. На территории Свердловской области в первой половине недели температура в дневные часы ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18