В Свердловской области в праздничные дни будет холодно и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...18.03.2024 В Свердловской области в первой половине недели температура днем будет подниматься до 9 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. На территории Свердловской области в первой половине недели температура в дневные часы ...