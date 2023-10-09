В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются похолодание и мокрый снег с ветром

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об ...25.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...28.10.2022 На Среднем Урале прогнозируются похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...24.10.2022 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...21.10.2022 На Среднем Урале в выходные ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...