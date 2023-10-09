В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются похолодание и мокрый снег с ветром

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области с 16 по 18 октября ожидаются похолодание до +2 градусов, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 16 октября, несмотря на температуру до +15 градусов, ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с. Уже в ночь на 17 октября температура опустится до +4 градусов. В ночь на 18 октября она упадет до +2 градусов. Также ожидаются дождь с мокрым снегом и ветер с порывами до 14 м/с.