Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...

Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...

В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с

В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области 28 апреля ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается в ...