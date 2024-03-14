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Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. 16 апреля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напомнили, что на территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим, в рамках которого, в частности, запрещено разводить открытый огонь.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также спасатели рекомендовали садоводам отказаться от работ на высоте и проверить ветрозащитные конструкции.
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