Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...17.10.2023 В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...27.04.2023 В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области 28 апреля ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается в ...26.04.2023 В Свердловской области 27 апреля ожидаются порывы ветра до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Свердловской области 27 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. ...15.06.2021 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. В Свердловской области на 15 и 16 июня 2021 года объявлено штормовое предупреждение ...