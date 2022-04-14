В Свердловской области 27 апреля ожидаются порывы ветра до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Свердловской области 27 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Соответствующее предупреждение размещено в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — говорится в сообщении.
Добавим, что накануне областной Гидрометцентр опубликовал предупреждение о повышенной пожарной опасности 26 и 27 апреля. Также в связи с несколькими крупными пожарами в Свердловской области введен режим повышенной готовности.
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