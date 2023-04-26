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Вчера, 14:05

В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области 28 апреля ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Спасатели предупреждают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. Добавим, что ранее на Среднем Урале из-за пожаров был введен режим повышенной готовности.

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