В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области 28 апреля ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.



Спасатели предупреждают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. Добавим, что ранее на Среднем Урале из-за пожаров был введен режим повышенной готовности.