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27.05.2024

На Среднем Урале 27 мая ожидается ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Синоптики прогнозируют 27 мая 2024 года на территории Свердловской области порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ведомство напоминает, что на территории региона действует особый противопожарный режим, согласно которому использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду садоводам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

Также во время сильного ветра пешеходам рекомендовано держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

Элементы кровли и стекол, сорванных ветром, могут представлять опасность. Автомобилистам не следует парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль.
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