На Среднем Урале 21 декабря ожидается ветер с порывами до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на ...18.10.2023 В Свердловской области на 19 октября продлили предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. По данным синоптиков, 19 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...25.11.2021 В Свердловской области в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Синоптики прогнозируют в Свердловской области на пятницу, 26 ноября, сильный ветер с ...07.06.2021 На Среднем Урале ожидаются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. По данным синоптиков, 7 июня местами на Среднем Урале ожидаются сильный ветер с ...15.10.2020 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Главное Управление МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением, что ...