На Среднем Урале 21 декабря ожидается ветер с порывами до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. На территории Свердловской области 21 декабря объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 23 м/с, предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Спасатели советуют, находясь в здании, закрывать все двери и окна и по возможности отключать электроприборы, а также не разжигать открытый огонь.



«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — указано в сообщении свердловского ГУ МЧС России.



Автовладельцам не следует парковаться возле деревьев, рекламных щитов и других подобных объектов.