УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

На Среднем Урале 21 декабря ожидается ветер с порывами до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. На территории Свердловской области 21 декабря объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 23 м/с, предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели советуют, находясь в здании, закрывать все двери и окна и по возможности отключать электроприборы, а также не разжигать открытый огонь.

«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — указано в сообщении свердловского ГУ МЧС России.

Автовладельцам не следует парковаться возле деревьев, рекламных щитов и других подобных объектов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.11.2023 На Среднем Урале 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на ...

18.10.2023 В Свердловской области на 19 октября продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. По данным синоптиков, 19 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...

25.11.2021 В Свердловской области в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Синоптики прогнозируют в Свердловской области на пятницу, 26 ноября, сильный ветер с ...

07.06.2021 На Среднем Урале ожидаются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. По данным синоптиков, 7 июня местами на Среднем Урале ожидаются сильный ветер с ...

15.10.2020 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Главное Управление МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением, что ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (470)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1