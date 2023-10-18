На Среднем Урале 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. По данным синоптиков, 19 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...29.03.2022 На Среднем Урале на 30 марта объявили предупреждение о сильном ветре и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...07.06.2021 На Среднем Урале ожидаются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. По данным синоптиков, 7 июня местами на Среднем Урале ожидаются сильный ветер с ...15.10.2020 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Главное Управление МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением, что ...