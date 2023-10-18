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На Среднем Урале 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — говорится в сообщении.

Автовладельцам рекомендуется ограничить дальние поездки. Также им не следует парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.

Отметим, что на сегодня региональное ведомство прогнозировало обильные осадки в виде снега.
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