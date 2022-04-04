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Вчера, 15:45

В Свердловской области на 19 октября продлили предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. По данным синоптиков, 19 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — говорится в сообщении.

Отметим, что подобное предупреждение регионального ГУ МЧС распространялось и на 18 октября.
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