На Среднем Урале 9 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. По данным синоптиков, 9 февраля в Свердловской области местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.



При нахождении на улице рекомендуется держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.