На Среднем Урале 21 ноября ожидаются сильный снег, метели и порывы ветра до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий», — напоминают в ведомстве.



Автовладельцам, в свою очередь, рекомендуется быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.