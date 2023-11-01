На Среднем Урале 21 ноября ожидаются сильный снег, метели и порывы ветра до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом ...08.02.2023 На Среднем Урале 9 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. По данным синоптиков, 9 февраля в Свердловской области местами ожидается сильный ветер ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...