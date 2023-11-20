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На Среднем Урале 12 апреля ожидаются порывы ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По данным синоптиков, 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с, предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям», — предупреждают спасатели пешеходов. Находясь дома, свердловчанам рекомендуется проверить, надежно ли закрыты окна и форточки в квартире.

Автомобилистам советуют не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, а также неустойчивых конструкций.
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