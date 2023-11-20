На Среднем Урале 12 апреля ожидаются порывы ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный ...02.11.2023 На Среднем Урале 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на ...12.12.2022 В Свердловской области 12 декабря ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. ...17.02.2022 В Свердловской области 18 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На территории Свердловской области 18 февраля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ...08.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. Сегодня на севере Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом ...