УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:32

В Свердловской области 2 июля местами ожидаются сильные дожди, град, ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. В Свердловской области 2 июля местами ожидаются сильные дожди, град, ветер до 17 м/с, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

Ведомство советует при сильном ветре избегать нахождения вблизи неустойчивых конструкций и деревьев. При граде рекомендуется защитить голову и найти укрытие. Водителям советуют временно отказаться от совершения поездок и переждать непогоду в безопасном месте, а также не парковать машины рядом с рекламными щитами и деревьями.

Также сотрудники МЧС напоминают, что сильный ветер увеличивает риск возникновения пожаров.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.04.2025 В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый ...

02.08.2024 В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются местами ливневые дожди и крупный град

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются ...

19.07.2024 В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются сильные ливни, крупный град, грозы и ...

15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...

27.06.2016 В Свердловской области синоптики прогнозируют грозы, шквалистый ветер и град

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. На территории Свердловской области 27-28 июня ожидаются местами сильные дожди, грозы, ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (30)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18