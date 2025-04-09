В Свердловской области 2 июля местами ожидаются сильные дожди, град, ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый ...02.08.2024 В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются местами ливневые дожди и крупный град
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются ...19.07.2024 В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются сильные ливни, крупный град, грозы и ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...27.06.2016 В Свердловской области синоптики прогнозируют грозы, шквалистый ветер и град
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. На территории Свердловской области 27-28 июня ожидаются местами сильные дожди, грозы, ...