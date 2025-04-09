В Свердловской области 2 июля местами ожидаются сильные дожди, град, ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый ...

В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег

В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются местами ливневые дожди и крупный град

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Свердловской области в ближайшие три часа и до конца суток 3 августа ожидаются ...