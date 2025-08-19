В Свердловской области ночью ожидаются сильные дожди, град и грозы

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Свердловской области в ночь на 21 августа местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с, сильные дожди, град и грозы, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС.



При сильном ветре ведомство рекомендует избегать нахождения вблизи деревьев и неустойчивых конструкций. При граде необходимо защитить голову, а лучше — найти укрытие.



Водителям рекомендуется в непогоду ограничить дальние поездки. За рулем — соблюдать скоростной режим, дистанцию и объезжать подтопленные участки.