В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 19 марта в регионе местами ...11.12.2024 В Свердловской области 12 декабря местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области 12 декабря местами ожидается очень сильный ветер с порывами до ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...