УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России. Ведомство рекомендует в непогоду ограничить дальние поездки. При управлении транспортным средством — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Также спасатели напоминают, что в сильный ветер опасно проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

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