Свердловское ГУ МЧС продлило предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября

Материалы по теме

Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...

На Среднем Урале предупреждение о сильном ветре и гололеде продлили на 4 ноября

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области 4 ноября ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на ...

В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...

В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...

Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...