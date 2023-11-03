Свердловское ГУ МЧС продлило предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...03.11.2023 На Среднем Урале предупреждение о сильном ветре и гололеде продлили на 4 ноября
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области 4 ноября ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...