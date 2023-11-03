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Свердловское ГУ МЧС продлило предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На территории Свердловской области 30 ноября вновь ожидаются ледяные дожди, мокрый снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что утром 29 ноября на территории региона шел ледяной дождь со снегом. В результате на дорогах образовался гололед, который спровоцировал более 20 ДТП на ЕКАДе. Аварии были зафиксированы и на других трассах области.
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