УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:25

Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появится гололед, предупреждает региональное ГУ МЧС России.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — пишет пресс-служба ведомства.

О сложившейся на дорогах опасной обстановке предупредила и свердловская ГИБДД.

«Призываем автомобилистов выбирать стиль управления транспортом, соответствующий дорожным и погодным условиям — с увеличенной дистанцией, боковым интервалом, пониженной скоростью», — указано в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале свердловской дорожной полиции.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2023 На Среднем Урале предупреждение о сильном ветре и гололеде продлили на 4 ноября

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области 4 ноября ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на ...

20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...

18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...

28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...

01.11.2018 Сегодня и завтра на Среднем Урале вновь ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. По информации синоптиков, вечером и ночью 1 ноября, а также ночью и днем 2 ноября в ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (668)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18