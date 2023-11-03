Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появится гололед, предупреждает региональное ГУ МЧС России.



«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — пишет пресс-служба ведомства.



О сложившейся на дорогах опасной обстановке предупредила и свердловская ГИБДД.



«Призываем автомобилистов выбирать стиль управления транспортом, соответствующий дорожным и погодным условиям — с увеличенной дистанцией, боковым интервалом, пониженной скоростью», — указано в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале свердловской дорожной полиции.