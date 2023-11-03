Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области 4 ноября ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на ...20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...01.11.2018 Сегодня и завтра на Среднем Урале вновь ожидается мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. По информации синоптиков, вечером и ночью 1 ноября, а также ночью и днем 2 ноября в ...