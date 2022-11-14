На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и гололедица на дорогах в виде снежного наката. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



Непогода может привести к осложнению дорожной обстановки. В связи с этим спасатели напоминают автомобилистам и пешеходам об осторожности. При управлении транспортом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров.