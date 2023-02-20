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В Свердловской области ожидаются сильный ветер и снегопад

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области 27 февраля местами ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снегопад. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Непогода может привести к осложнению дорожной обстановки. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Также следует избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться нависших на строениях конструкций и предметов.

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