В Свердловской области ожидаются сильный ветер и снегопад

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области 27 февраля местами ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снегопад. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



Непогода может привести к осложнению дорожной обстановки. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Также следует избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться нависших на строениях конструкций и предметов.