МЧС предупредило о продолжении сильных снегопадов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о продолжении сильных снегопадов 29 января в регионе. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.



Спасатели предупредили свердловчан о возможных осложнениях на дороге и призвали пешеходов обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также в региональном МЧС водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и избегания опасных маневров.