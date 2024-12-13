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МЧС предупредило о продолжении сильных снегопадов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о продолжении сильных снегопадов 29 января в регионе. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупредили свердловчан о возможных осложнениях на дороге и призвали пешеходов обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также в региональном МЧС водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и избегания опасных маневров.
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