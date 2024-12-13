МЧС предупредило о продолжении сильных снегопадов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Штормовое предупреждение о сильном снеге в Свердловской области продлили на 14 декабря ...13.03.2023 В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. ...27.02.2023 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и снегопад
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области 27 февраля местами ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и ...10.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В Свердловской области 11 февраля ожидается сильный снег. Соответствующее ...29.08.2016 МЧС предупредило о сильных дождях и граде в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2016. ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило об ухудшении погодных условий в ...