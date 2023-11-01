На Среднем Урале 19 марта ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 19 марта в регионе местами ожидаются сильные снегопады. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и ограничить дальние поездки. Пешеходам советуют осторожнее ходить по улицам, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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