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На Среднем Урале 19 марта ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 19 марта в регионе местами ожидаются сильные снегопады.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и ограничить дальние поездки.

Пешеходам советуют осторожнее ходить по улицам, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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