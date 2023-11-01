На Среднем Урале 19 марта ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом ...13.03.2023 В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. ...10.03.2023 В Свердловской области 11 марта ожидаются мокрый снег, гололедица и ветер до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области 11 марта ожидаются гололедица, отложения в виде мокрого снега и ...27.02.2023 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и снегопад
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области 27 февраля местами ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и ...20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...