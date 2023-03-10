В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



Непогода может привести к осложнению дорожной обстановки. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Также следует избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться нависших на строениях конструкций и предметов.