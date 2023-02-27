В Свердловской области 11 марта ожидаются мокрый снег, гололедица и ветер до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области 11 марта ожидаются гололедица, отложения в виде мокрого снега и ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



Пешеходам в непогоду рекомендуется быть осторожнее рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями и шаткими конструкциями. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, а также советуют избегать резких маневров.