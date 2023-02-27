УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:21

В Свердловской области 11 марта ожидаются мокрый снег, гололедица и ветер до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области 11 марта ожидаются гололедица, отложения в виде мокрого снега и ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Пешеходам в непогоду рекомендуется быть осторожнее рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями и шаткими конструкциями. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, а также советуют избегать резких маневров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2023 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и снегопад

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области 27 февраля местами ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и ...

20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...

23.11.2022 В Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Свердловской области 24 ноября ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах. ...

14.11.2022 В Свердловской области ожидаются снегопад, гололедица и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области сегодня, 14 ноября, ожидаются снегопад, гололедица в виде ...

01.03.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о гололедице и ветре до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Свердловской области 1 марта ожидается гололедица и ветер с порывами до 18 м/с. ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18