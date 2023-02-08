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Вчера, 16:19

На Среднем Урале 2 ноября ожидается сильный снег

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности», — говорится в сообщении.

Помимо этого, автовладельцам рекомендуется быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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