На Среднем Урале 2 ноября ожидается сильный снег

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. По данным синоптиков, 9 февраля в Свердловской области местами ожидается сильный ветер ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...10.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В Свердловской области 11 февраля ожидается сильный снег. Соответствующее ...05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...30.10.2019 В Свердловской области 31 октября ожидается сильный снег и метель
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Свердловской области 31 октября местами ожидается сильный снег и метель. Возможно ...