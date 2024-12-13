МЧС Свердловской области на сутки продлило предупреждение о снеге

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. МЧС по Свердловской области предупреждает о том, что 13 декабря 2024 года по ...23.11.2023 Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...21.02.2023 В Свердловской области продлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...01.12.2021 МЧС предупреждает о порывах ветра до 17 м/с, мокром снеге и гололедице на территории Свердловской области 2 декабря
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о ...