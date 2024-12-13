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13.12.2024

МЧС Свердловской области на сутки продлило предупреждение о снеге

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Штормовое предупреждение о сильном снеге в Свердловской области продлили на 14 декабря 2024 года. Об этом сообщило Свердловское МЧС в своем официальном Telegram-канале.

Спасатели напоминают, что во время сильных снегопадов следует соблюдать особенную осторожность. Пешеходов просят не укрываться вблизи шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, так как возможен неожиданный сход снега.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от длительных поездок, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.
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