МЧС Свердловской области на сутки продлило предупреждение о снеге

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Штормовое предупреждение о сильном снеге в Свердловской области продлили на 14 декабря 2024 года. Об этом сообщило Свердловское МЧС в своем официальном Telegram-канале.



Спасатели напоминают, что во время сильных снегопадов следует соблюдать особенную осторожность. Пешеходов просят не укрываться вблизи шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, так как возможен неожиданный сход снега.



Автомобилистам рекомендуют воздержаться от длительных поездок, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.