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12.12.2024

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильном снеге и метелях

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. МЧС по Свердловской области предупреждает о том, что 13 декабря 2024 года по Свердловской области ожидается сильный снег и метели.

Спасатели напоминают, что не следует совершать в такую погоду туристические походы в лес. Если загородная поездка необходима, следует тщательно к ней подготовиться, положить в машину лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону.

«При сильном снегопаде обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайся нависших предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», — говорится в сообщении.
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