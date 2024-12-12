В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильном снеге и метелях

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом ...13.03.2023 В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. ...10.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В Свердловской области 11 февраля ожидается сильный снег. Соответствующее ...28.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют гололед и ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Свердловской области завтра, 29 октября, местами ожидаются ветер с порывами до 18 ...19.12.2019 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сильный снег и метели ожидаются в Свердловской области 20 декабря. Из-за возможного ...