Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде и метелях 26-27 декабря

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. 26 и 27 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 м/с. Прогноз синоптиков опубликован на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.



Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности, в том числе не использовать в таких погодных условиях пиротехнику на улице. Пешеходам также рекомендуют не приближаться во время снегопада к шатким строениям и домам с неустойчивой кровлей.



Автовладельцам во время сильного ветра не стоит парковать машины у рекламных щитов и деревьев.