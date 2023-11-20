Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде и метелях 26-27 декабря

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный ...02.11.2023 На Среднем Урале 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 17 м/с и гололедица на ...23.11.2022 В Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Свердловской области 24 ноября ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах. ...03.12.2021 В Свердловской области 4 декабря ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. По данным синоптиков, 4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра ...27.09.2021 В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Синоптики продлили предупреждение о сильном ветре на 27 сентября 2021 года. Ожидается, ...