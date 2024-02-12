Синоптики предупредили о сильном снегопаде 26 марта на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. На некоторых территориях Свердловской области плюсовые температуры будут сохраняться в ...12.02.2024 На Среднем Урале 13 февраля ожидаются сильные снегопады
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В отдельных районах Свердловской области 13 февраля ожидаются сильные снегопады, ...23.11.2023 Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...19.12.2019 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сильный снег и метели ожидаются в Свердловской области 20 декабря. Из-за возможного ...31.10.2019 На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об ...