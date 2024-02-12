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Синоптики предупредили о сильном снегопаде 26 марта на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. 26 марта на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, предупреждает региональное ГУ МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков.

«По данным синоптиков 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности: не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Пешеходам во время снегопада следует остерегаться шатких конструкций, а автомобилистам — быть осторожнее в период плохой видимости на дороге.

Ранее синоптики сообщили, что в некоторых территориях Свердловской области плюсовые температуры будут сохраняться в ночное время суток. Ожидаются умеренные осадки, гололедица, переменчивый ветер с порывами до 14 м/с.
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