Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. В Свердловской области 23 ноября ожидаются сильный снег, мокрый снег, а также ...21.11.2023 Свердловские синоптики предупредили о снежном шторме в регионе 22 ноября
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. 22 ноября на территории Свердловской области ожидаются метели, сильный снегопад и ...21.02.2023 В Свердловской области продлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и ...10.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В Свердловской области 11 февраля ожидается сильный снег. Соответствующее ...31.10.2019 На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об ...