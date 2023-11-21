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Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ссылаясь на прогноз синоптиков.

«Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят пешеходов передвигаться осторожнее, потому что снег может скрывать гололед и ямы. Автомобилистам рекомендовано не превышать скорость и воздержаться от резких маневров на дороге. В непогоду это чревато ДТП.

Напомним, что ведомство не раз продлевало предупреждение о сильном снеге в регионе.
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