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На Среднем Урале 27 марта ожидаются снегопад, метель, гололед и ветер до 16 м/с

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Синоптики предупредили о сильном снегопаде, метелях, гололеде и ветре с порывами до 16 м/с на территории Среднего Урала. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Спасатели просят свердловчан исключить работы на открытом воздухе и на высоте, по возможности отказаться от поездок на автомобиле, поскольку возможно ухудшение видимости, образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее УрБК приводил предупреждение регионального ГУ МЧС России о том, что 26 марта на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад.
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