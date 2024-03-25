На Среднем Урале 27 марта ожидаются снегопад, метель, гололед и ветер до 16 м/с

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УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. 26 марта на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, предупреждает ...

Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...

На Среднем Урале прогнозируют гололед и ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Свердловской области завтра, 29 октября, местами ожидаются ветер с порывами до 18 ...

МЧС продлило предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале до 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области с 31 марта по 1 апреля местами ожидается сильный ветер с ...

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об ...