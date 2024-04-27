На Среднем Урале 6 мая ожидаются дождь со снегом и ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. По данным синоптиков, 28 апреля 2024 года в Свердловской области ожидаются порывы ветра ...23.04.2024 Синоптики прогнозируют 24–25 апреля на Среднем Урале ветер до 16 м/с и дождь со снегом
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. 24–25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, дождь со снегом и ...25.03.2024 Синоптики предупредили о сильном снегопаде 26 марта на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. 26 марта на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, предупреждает ...23.11.2023 Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...31.10.2019 На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об ...