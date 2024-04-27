На Среднем Урале 6 мая ожидаются дождь со снегом и ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. По данным синоптиков, 6 мая 2024 года в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с и умеренный дождь со снегом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.



Спасатели рекомендуют при сильном ветре обходить строящиеся здания, поскольку с них может упасть стекло или кусок кровли. Автомобилистам не следует парковать машины около деревьев и ненадежных конструкций.



«Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды — крытая парковка», — напоминает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.