В Свердловской области 24 сентября местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области 3 июня местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с, сообщается в ...05.05.2025 В Свердловской области 6 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. На Среднем Урале 6 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в официальном ...21.04.2025 В Свердловской области 22 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. На Среднем Урале 22 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в ...04.04.2025 В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сообщается в ...03.12.2024 В Свердловской области 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На Среднем Урале 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с, сообщается в ...