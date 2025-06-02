УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:46

В Свердловской области 24 сентября местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Свердловской области 24 сентября местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального ГУ МЧС России.

Ведомство рекомендует на время непогоды сохранять бдительность, не парковаться рядом с рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями и не приближаться к ним.

Владельцам частных домов спасатели советуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2025 В Свердловской области 3 июня местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области 3 июня местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с, сообщается в ...

05.05.2025 В Свердловской области 6 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. На Среднем Урале 6 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в официальном ...

21.04.2025 В Свердловской области 22 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. На Среднем Урале 22 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в ...

04.04.2025 В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сообщается в ...

03.12.2024 В Свердловской области 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На Среднем Урале 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с, сообщается в ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (624)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.