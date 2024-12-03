УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:54

В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

В непогоду спасатели рекомендуют населению сохранять бдительность, не приближаться к рекламным и другим неустойчивым конструкциям, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2024 В Свердловской области 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На Среднем Урале 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с, сообщается в ...

02.12.2024 В Свердловской области 3 декабря местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. В Свердловской области 3 декабря местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в ...

11.04.2024 На Среднем Урале 12 апреля ожидаются порывы ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По данным синоптиков, 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются порывы ...

14.03.2024 Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...

27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31417.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни12.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей
Архив новостей
Апрель 2025 (114)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18