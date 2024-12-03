В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



В непогоду спасатели рекомендуют населению сохранять бдительность, не приближаться к рекламным и другим неустойчивым конструкциям, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.