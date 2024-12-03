В Свердловской области 5 апреля местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На Среднем Урале 4 декабря местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с, сообщается в ...02.12.2024 В Свердловской области 3 декабря местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. В Свердловской области 3 декабря местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, сообщается в ...11.04.2024 На Среднем Урале 12 апреля ожидаются порывы ветра до 23 м/с
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По данным синоптиков, 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются порывы ...14.03.2024 Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...