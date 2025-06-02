В Свердловской области 3 июня местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области 3 июня местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Ведомство рекомендует на время непогоды сохранять бдительность, не приближаться и не парковаться рядом с рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.



Владельцам частных домов спасатели советуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.