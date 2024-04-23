В Свердловской области 8 мая ожидаются дождь со снегом и ветер до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Синоптики прогнозируют 8 мая 2024 года в Свердловской области порывы ветра до 22 м/с и сильный дождь со снегом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.



Спасатели рекомендуют быть осторожнее с открытым огнем в ветреную погоду. Кроме того, свердловчанам следует в непогоду не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки.