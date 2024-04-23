В Свердловской области 8 мая ожидаются дождь со снегом и ветер до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. По данным синоптиков, 6 мая 2024 года в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...23.04.2024 Синоптики прогнозируют 24–25 апреля на Среднем Урале ветер до 16 м/с и дождь со снегом
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. 24–25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, дождь со снегом и ...15.04.2024 Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. 16 апреля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, ...17.10.2023 В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...15.06.2021 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. В Свердловской области на 15 и 16 июня 2021 года объявлено штормовое предупреждение ...