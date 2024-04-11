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На Среднем Урале 28 апреля ожидаются дожди и ветер до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. По данным синоптиков, 28 апреля 2024 года в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с и умеренные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре обходить строящиеся здания, поскольку с них может упасть стекло или кусок кровли. Автомобилистам не следует парковать машины около деревьев.
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