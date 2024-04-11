На Среднем Урале 28 апреля ожидаются дожди и ветер до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По данным синоптиков, 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются порывы ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...16.01.2024 Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом ...24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...07.06.2021 На Среднем Урале ожидаются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. По данным синоптиков, 7 июня местами на Среднем Урале ожидаются сильный ветер с ...