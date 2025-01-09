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09.01.2025

МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. МЧС России продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области до 10 января, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ ведомства.

Завтра на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Отметим, что сегодня в регионе прогнозируется снегопад и ветер с порывами до 15 м/с.
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