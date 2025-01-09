МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. МЧС России продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области до 10 января, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ ведомства.



Завтра на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 м/с.



Отметим, что сегодня в регионе прогнозируется снегопад и ветер с порывами до 15 м/с.