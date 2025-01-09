МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...16.06.2021 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. По прогнозам синоптиков, 17 и 18 июня местами на Среднем Урале ожидается ветер с ...05.05.2021 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале штормовое предупреждение о сильном ветре продлено до 7 мая 2021 года, ...31.03.2021 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале до 1 апреля
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области с 31 марта по 1 апреля местами ожидается сильный ветер с ...