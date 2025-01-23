УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области 24 января местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России. Напомним, что 22 января свердловские спасатели предупреждали о ветре с порывами до 22 м/с.

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