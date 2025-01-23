В Свердловской области 24 января местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. 22 января в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 22 м/с, сообщается в ...09.01.2025 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. МЧС России продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области до 10 января, ...09.01.2025 В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. В Свердловской области 9 января ожидается сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с, ...11.12.2024 В Свердловской области 12 декабря местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области 12 декабря местами ожидается очень сильный ветер с порывами до ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...