Штормовое предупреждение о сильном ветре в Свердловской области продлили до 13 февраля

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. В Свердловской области 12 февраля местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, ...23.01.2025 В Свердловской области 24 января местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области 24 января местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, ...21.01.2025 В Свердловской области 22 января ожидается ветер с порывами до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. 22 января в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 22 м/с, сообщается в ...09.01.2025 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. МЧС России продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области до 10 января, ...03.04.2024 В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...