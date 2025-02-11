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Штормовое предупреждение о сильном ветре в Свердловской области продлили до 13 февраля

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Свердловской области 13 февраля местами ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Сегодня, 12 февраля, в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели не рекомендуют автовладельцам во время сильного ветра парковаться вблизи деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций.
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