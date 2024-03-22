В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. 22 и 23 марта на территории Свердловской области ожидается ветреная погода, пишет ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.04.2023 В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об ...31.03.2021 На Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. По данным синоптиков, сегодня местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с ...24.02.2021 На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области сегодня прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в ...