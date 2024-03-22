В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По данным синоптиков 4 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — указано в сообщении. Спасатели не рекомендуют автовладельцам во время сильного ветра парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

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