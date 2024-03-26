Жителей Свердловской области третий раз за неделю предупредили об осадках в виде снега, дождя и гололеде

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Синоптики предупредили о сильном снегопаде, метелях, гололеде и ветре с порывами до 16 ...25.03.2024 Синоптики предупредили о сильном снегопаде 26 марта на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. 26 марта на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, предупреждает ...28.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют гололед и ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Свердловской области завтра, 29 октября, местами ожидаются ветер с порывами до 18 ...31.10.2019 На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об ...13.03.2019 На Южном Урале завтра ожидаются сильные снегопады и гололед
УрБК, Челябинск, 13.03.2019. Ночью, днем и вечером 14 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ...