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Жителей Свердловской области третий раз за неделю предупредили об осадках в виде снега, дождя и гололеде

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. На Среднем Урале 28 марта ожидаются осадки в виде снега, дождя, метель и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Возможно ухудшение видимости, образование снежных заносов и обледенения дорожного покрытия. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. По возможности исключите поездки на автомобиле», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее УрБК цитировал предупреждение регионального ГУ МЧС России о том, что на Среднем Урале 27 марта ожидаются снегопад, метель, гололед и ветер до 16 м/с. До этого ведомство выступало с таким же предостережением на 26 марта.
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