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МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Предупреждение о сильном снегопаде и гололедице на территории отдельных районов Среднего Урала продлено до 8 февраля, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, гололедные явления и образования на дорогах гололедицы», — говорится в сообщении.

Накануне свердловское ГУ МЧС предупреждало о сильных осадках в виде мокрого снега, метелях и, как следствие, гололеде в отдельных районах региона в течение 7 февраля.

Сегодня на уборку дорог Свердловской области вывели 409 единиц снегоуборочной техники.
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