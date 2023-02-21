МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. За прошедшие сутки на уборку дорог Свердловской области было выведено 409 единиц ...Вчера, 16:05 В Свердловской области ожидаются мокрый снег и метель
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В отдельных районах Среднего Урала 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого ...21.02.2023 В Свердловской области продлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...25.02.2020 В Челябинской области прогнозируют сильный снег и гололед
УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В отдельных районах Челябинской области завтра, 26 февраля, прогнозируют опасные ...