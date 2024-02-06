На юге Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются снегопады и гололедица

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В отдельных районах Среднего Урала 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого ...13.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...25.02.2020 В Челябинской области прогнозируют сильный снег и гололед
УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В отдельных районах Челябинской области завтра, 26 февраля, прогнозируют опасные ...13.03.2019 На Южном Урале завтра ожидаются сильные снегопады и гололед
УрБК, Челябинск, 13.03.2019. Ночью, днем и вечером 14 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ...