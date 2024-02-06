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На юге Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются снегопады и гололедица

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На юге Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются снегопады, гололедица и метели. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское УГМС».

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), местами метель при ветре до 15 м/с, установление временного снежного покрова», — говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и уже в ночь на 4 мая осложнит погодные условия. В течение дня 4 мая углубляющийся циклон отойдет к восточным границам Свердловской области, осадки к вечеру ослабеют.
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