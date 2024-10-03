В Свердловской области до конца недели ожидается неустойчивая погода с суточными перепадами температуры до 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...03.10.2023 На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...30.09.2024 В Свердловской области к середине недели похолодает до 3 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. На территории Свердловской области к середине недели ночные температуры будут ...09.09.2024 На Средний Урал в первой половине недели придет бабье лето
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные ...08.08.2024 В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 ...