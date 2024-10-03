В Свердловской области до конца недели ожидается неустойчивая погода с суточными перепадами температуры до 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Свердловской области до конца недели синоптики обещают неустойчивую погоду с суточными колебаниями температуры до 15 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, на всей территории области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 13 градусов ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до 2 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах снег и установление временного снежного покрова, гололедица, накаты на дорогах. Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, от 4 до 10 м/с, с порывами до 17 м/с.



В Екатеринбурге по ночам воздух будет остывать до 7 градусов ниже нуля, в дневное время ожидается потепление до 2 градусов тепла. В городе синоптики обещают преимущественно переменную облачность, возможен небольшой снег с установлением временного снежного покрова, ветер ожидается северо-восточный от 4 до 9 м/с.